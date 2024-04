Júri de bolsonarista que matou petista definirá se houve motivação política

O júri popular marcado para amanhã do caso envolvendo o bolsonarista que matou um petista em Foz do Iguaçu (PR) em julho de 2022 irá definir se houve motivação política. A pena pode chegar a 30 anos de prisão.

O que vai acontecer

MP do Paraná vai pedir condenação por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum. Ao denunciar o policial penal Jorge Guaranho, a Promotoria viu como motivação fútil a "preferência político-partidárias antagônicas dos envolvidos" e disse que o réu colocou a vida de outras pessoas em risco ao atirar.

Segundo a denúncia do MP, Guaranho disse que "petista vai morrer tudo" antes de atirar. O atirador cometeu o crime após invadir uma festa temática do PT do guarda municipal Marcelo Arruda, que comemorava o seu aniversário de 50 anos.