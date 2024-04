Policiais que agrediram cadeirante durante abordagem são afastados em SP

Entenda o caso

Vídeos da ação mostram dois agentes da PM discutindo com um jovem sem camisa, na cozinha de uma casa. A abordagem teria acontecido por conta de desacato. Imagens foram gravadas por uma pessoa da família, que também estava na residência, no bairro do Cantagalo.

À medida que a confusão começa a se tornar acalorada, os agentes começam a gritar e ameaçam prender o jovem. "Mão na cabeça", grita um dos agentes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas).

O pai do jovem, cadeirante, surge na cozinha e começa a gritar para os policiais pararem com as agressões. Ele empurra um dos PMs e leva um chute no peito, que faz a cadeira de rodas escorregar para trás. Em seguida, o agente derruba uma estante de mantimentos em cima do homem.

Outras duas mulheres aparecem pedindo para os policiais pararem e saírem da casa. Um terceiro PM aparece, dificultando a gravação das imagens. Uma das mulheres reclama e é empurrada por ele.

Policiais seguram o jovem, que se debate enquanto apanha. É possível ouvir descargas de choque da pistola taser no corpo do rapaz. Ao final, o jovem é colocado numa viatura e levado a uma delegacia, onde foi lavrado um boletim de ocorrência.