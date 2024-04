Policiais agridem cadeirante após abordagem por desacato de jovem em SP

O pai do jovem, cadeirante, surge na cozinha e começa a gritar para os policiais pararem com as agressões. Ele empurra um dos PMs e leva um chute no peito, que faz a cadeira de rodas escorregar para trás. Em seguida, o agente derruba uma estante de mantimentos em cima do homem.

Outras duas mulheres aparecem pedindo para os policiais pararem e saírem da casa. Um terceiro PM aparece, dificultando a gravação das imagens. Uma das mulheres reclama e é empurrada por ele.

Policiais seguram o jovem, que se debate enquanto apanha. É possível ouvir descargas de choque da pistola taser no corpo do rapaz. Ao final, o jovem é colocado numa viatura e levado a uma delegacia, onde foi lavrado um boletim de ocorrência.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como desacato e desobediência. Segundo a SSP, a PM instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta dos agentes.

"Na ocasião, policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Cantagalo, na tarde de segunda-feira (1), quando ao tentar realizar a abordagem a um motociclista, um homem de 21 anos interveio. Foi necessário o uso do taser (arma de choque) para contê-lo. Durante a ação, seus familiares hostilizaram a equipe. Ele foi detido e conduzido à delegacia, onde prestou depoimento na presença de seus advogados. As investigações prosseguem na Delegacia Seccional de Piracicaba", diz a nota da SSP.