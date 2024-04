Vídeo mostra momento em que professor teria puxado faca em sala da Unicamp

O docente alega que se sentiu ameaçado pelos alunos que, segundo ele, estariam impedindo que ele desse aula por conta de uma paralisação estudantil. Ao UOL, o advogado de Leão, José Pedro Said Júnior, disse que os vídeos estão editados, e que o professor agiu unicamente em legítima defesa.

O professor disse ter sido empurrado pelo aluno, e machucado a cintura. Ele negou ter ameaçado os jovens, e afirmou que "apenas se defendeu, porque temia ser linchado". Segundo a representação do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), Leão portava quatro facas naquele dia.

Unicamp demitiu Leão nesta semana. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado na terça (2), após uma comissão da universidade concluir que ele descumpriu o Estatuto dos Servidores com "falta disciplinar gravíssima". Ele era docente do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) da Unicamp e estava afastado das atividades acadêmicas desde que o dia seguinte à suposta agressão.

A defesa dos estudantes classificou a decisão da universidade como uma vitória do movimento estudantil. "A universidade reconheceu que ocorreu um ato que feria o regimento interno", disse o advogado Allan Cassoli.