Diretor flagrado fazendo sexo em escola entrega atestado médico em SP

Polícia instaurou inquérito para apurar a divulgação das imagens. As circunstâncias do caso também são investigadas pelo 10ºDP (Distrito Policial) da Penha, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). As partes envolvidas no caso serão ouvidas durante a investigação e diligências seguem em andamento para o esclarecimento do caso, conforme a pasta.

Relembre o caso

Casal foi filmado fazendo sexo no anfiteatro da Escola Estadual Nossa Senhora da Penha. A mulher que aparece nas imagens era funcionária temporária da escola.

O local estava vazio. Câmeras de segurança registraram a movimentação do casal.

De repente, eles se assustam com algum barulho ou movimentação. O homem sai primeiro enquanto a mulher ainda veste a parte de baixo da roupa.

Não é possível ver se algum aluno ou funcionário da escola entra no local.