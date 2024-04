Desembargador manteve prisão de homem que cortou corda: 'Desintoxicação'

O caso ocorreu no dia 14 de março. Raul Pelegrin, que residia na cobertura do prédio, no 27º andar, cortou a corda que sustentava o trabalhador que limpava a fachada do edifício. A vítima estava a 18 metros do chão e só não caiu do 6º andar devido ao funcionamento de um dispositivo de segurança que impediu a queda. O prédio fica localizado no bairro Água Verde, em Curitiba (PR).

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e entrou no prédio com autorização do síndico. Os agentes checaram pelas câmeras de segurança que Raul estava dentro do apartamento e precisaram arrombar a porta da residência. No local, encontraram na sacada a faca que o homem utilizou e a corda cortada.

Além de Raul, a funcionária dele também foi presa por mentir para a polícia. Em nota, a Polícia Civil do Paraná explicou que ela teria dito aos agentes que o morador da cobertura não estaria dentro de casa. Ela foi ouvida e liberada em seguida.

Funcionários do condomínio disseram que já sofreram ameaças de Raul. O morador teria dito que iria cortar todas as cordas de todos os funcionários, caso não se retirassem. As informações constam no boletim de ocorrência.

Trabalhador que teve a corda cortada disse estar abalado e sentiu que ia morrer. "A gente não espera que isso possa acontecer. O sentimento é de tristeza. Poderia ter perdido minha vida ali, sem nem saber o motivo", disse Mayk Gustavo Ribeiro da Silva, 27, ao UOL no fim de março.