Mossoró: Se tivessem feito revista diária, não haveria fuga, diz secretário

O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, disse no UOL News da manhã desta sexta-feira (5) que a revista diária na penitenciária federal de Mossoró (RN) evitaria a fuga dos dois detentos.

Os dois homens que fugiram da penitenciária foram encontrados e presos ontem por volta das 13h30. Foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima do país.