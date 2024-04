Professores se revoltam com sindicato e reunião termina em cadeiradas no CE

Uma assembleia do sindicato de professores de Fortaleza terminou em confusão generalizada após uma discordância entre os membros.

O que aconteceu

Um vídeo mostra cadeiras sendo arremessadas contra as pessoas. A reunião ocorria ontem no Ginásio Aécio de Borba, quando uma professora tomou o microfone do diretor do sindicato, Anízio Melo, e as agressões começaram.

O presidente da APEOC, que representa professores e profissionais da educação e cultura, aparece sendo atingido por cadeiras. Alguns professores também se feriram durante a confusão, com cadeiradas, murros e empurrões.