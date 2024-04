Rio amplia vacinação contra gripe para todas as idades

As 238 unidades de Atenção Primária abrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

O Super Centro Carioca de Vacinação, localizado no complexo do Hospital Municipal Rocha Maia, em Botafogo, funciona em horário especial, de domingo a domingo, das 8h às 22h, assim como o Super Centro Carioca Carioca de Vacinação, unidade Campo Grande, que está localizado no ParkShoppingCampoGrande e funciona no mesmo horário que o do centro comercial.

Esquema vacinal e aumento de casos

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacina da gripe é anual. Ou seja, quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose em 2024.

Para quem já foi vacinado antes, o esquema vacinal é de dose única. Já para crianças de 6 meses a 6 anos que vão tomar a vacina pela primeira vez, serão duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.

Em 2024, a fórmula usada na campanha protege contra as três cepas do vírus Influenza que mais circularam no Hemisfério Sul no ano passado: H1N1 Victoria, H3N2 Tailândia e B Áustria.