Mulher tem corpo incendiado em estação de trem no Rio; estado é gravíssimo

Uma mulher foi atacada por um homem e teve o corpo incendiado em uma plataforma da estação de trem de Augusto Vasconcelos, na zona oeste do Rio, nesta segunda-feira (8).

O que aconteceu

Estado de saúde da vítima é "gravíssimo". Informação foi confirmada ao UOL pela Secretaria Municipal de Saúde. Ela está internada no Hospital Municipal Rocha Faria e passou por cirurgia de emergência. No momento, a vítima não tem condições clínicas para transferência para unidade especializada.

O homem que ateou fogo na mulher fugiu pelos trilhos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi acionada para a ocorrência e informou que ao chegar no local a vítima estava sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ninguém foi preso.