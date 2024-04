Passageiro da Porsche permanece na UTI e fará cirurgia nesta segunda

Sobre a situação atual de Marcus, comunicam que ele continua internado na Unidade de Terapia Intensiva e fará uma cirurgia devido a um derrame pleural bilateral com permanência de dreno em ambos os lados, complicações causadas pelo trauma. Seu estado de saúde é delicado. José Roberto Soares Lourenço, advogado de Marcus Vinicius, ao UOL

O estudante estava no banco de carona da Porsche, quando Fernando Sastre bateu na traseira do carro do motorista de aplicativo. O motorista do Sandero, Arnaldo da Silva Vianna, de 52 anos, morreu no local. A polícia ainda espera ouvi-lo após a liberação do hospital.

Entenda o caso

Acidente aconteceu na madrugada de domingo (31), na avenida Salim Farah Maluf. Testemunhas contaram à polícia que Fernando fez uma ultrapassagem em alta velocidade — o limite de velocidade na via é de 50 km/h — perdeu o controle e colidiu com traseira de um Sandero.

Fernando Sastre foi liberado da delegacia na noite de segunda-feira (1º) após prestar depoimento. Ele se apresentou à polícia 38 horas após ter deixado o local do acidente. "Ele falou só o básico para não se culpar", afirmou o delegado Nelson Vinicius Alves, acrescentando que Fernando estava frio e tranquilo durante o depoimento.

O condutor do Porsche foi indiciado por homicídio doloso - quando há intenção ou se assume o risco de matar. Ele também deve responder por fuga do local do acidente e lesão corporal, em razão dos ferimentos sofridos pelo passageiro que estava com ele. Inicialmente, o caso havia sido registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar).