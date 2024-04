Prédio de 16 andares é evacuado e interditado por risco de queda em MG

Edifício está com pilar comprometido. A estrutura está com a ferragem exposta e sinais de rompimento de algumas barras, segundo o Corpo de Bombeiros. Além disso, lateral do prédio apresenta sinais de flambagem, ou seja, está se curvando.

Bombeiros esvaziam caixas d'água para diminuir o peso. A reserva técnica de incêndio do prédio também está sendo drenada. O acumulado seria de aproximadamente 50 mil litros de água, segundo a corporação.

Moradores devem ficar em fora até, pelo menos, amanhã. O chefe da Defesa Civil explicou que os moradores serão remanejados até que se tenha um laudo conclusivo por parte da construtora, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

O UOL tenta contato com a Prefeitura de Montes Claros e com a Defesa Civil municipal, para informações sobre vistorias e outros detalhes do prédio. Caso tenha retorno, esta nota será atualizada.