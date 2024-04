Grupo que explodiu banco em SP usou carro furtado do deputado Da Cunha

O grupo criminoso que explodiu uma agência do Banco do Brasil em São Pedro (SP), na segunda-feira (8), usou um carro furtado que pertence ao deputado federal Delegado Da Cunha (PP-SP).

O que aconteceu

A polícia prendeu dois suspeitos de participar de uma série de ataques no interior do estado e apreendeu veículos usados no crime. Foi constatado que um dos automóveis, localizado na cidade de Analândia, pertence ao deputado federal Da Cunha (PP-SP).

Ao UOL, a assessoria do parlamentar informou que o veículo em questão foi furtado em 27 de março, na zona sul de São Paulo. O deputado ressaltou que registrou boletim de ocorrência no mesmo dia em que o automóvel foi levado pelos criminosos.