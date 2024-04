PM encontra nove armas em casa de líder do PCC, que segue foragido

No mesmo endereço da empresa, Cebola foi preso por PMs com R$ 150 mil em espécie quase meia tonelada de maconha em 2012. De acordo com os PMs, ele escondia a droga em um veículo estacionado na garagem da cooperativa. Segundo a polícia, ele usava os nomes falsos de Rodrigo Martins Santana e Márcio Barbosa Santos.

Criminoso foi levado para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP), um dos mais fortes redutos do PCC. Em março de 2014, saiu em liberdade por meio de alvará de soltura expedido pela Justiça, segundo Josmar Jozino, colunista do UOL.

Em 2014, Cebola foi condenado a 14 anos e 3 meses em regime fechado. O criminoso, no entanto, já havia sido solto e até hoje não foi localizado.

Cebola e outros 17 réus são investigados em outro processo por lavagem de dinheiro e associação à organização criminosa. Eles são acusados de movimentar R$ 1 bilhão do PCC no período de janeiro de 2018 a julho de 2019, arrecadados com o tráfico de drogas.