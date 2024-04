Piripaque devastador: como agem drogas K, que podem ter matado presos em MG

O efeito que tem chamado a atenção de quem usa é a taquicardia, junto com a sensação de infarto. Em 2023, uma criança de 12 anos morreu quando usava K2 em Diadema, na Grande São Paulo.

O usuário também fica com braços "congelados", pés contraídos e rosto desfigurado. Disso, surgiu a descrição "efeito zumbi" ou "piripaque do Chaves". O efeito devastador dura menos tempo do que o da maconha, e, como o pico é alcançado em 5 minutos, há um risco muito maior de dependência.

A sensação era de euforia, mas não conseguia andar ou ter controle do meu corpo, dos braços ou das pernas. Fiquei desgovernado, me jogando de um lado para o outro. A brisa não é gostosa, dura 10 minutos e já vicia. Ou você morre dormindo... ou morre sem conseguir pedir ajuda.

Cléber, de 22 anos, ex-usuário, entrevistado pelo UOL em 2023

Os efeitos das drogas K:

alucinações auditivas e visuais,

agitação, ansiedade, hipertensão,

infarto agudo do miocárdio,

convulsões,

paralisia,

psicose, depressão e ideação suicida, incluindo morte.

As substâncias sintéticas das drogas K agem no mesmo receptor do THC (substância psicoativa da maconha). Elas afetam tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico.