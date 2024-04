TJ-SP confirma liminar e Enel pode pagar multas por má prestação de serviço

No recurso contra a liminar no TJ-SP, a Enel afirmou que as obrigações impostas pela Justiça não estão previstas em lei e não poderiam constar da decisão. A empresa disse ainda que a exigência de pronto atendimento aos consumidores é desproporcional, e acusou o juiz de não considerar as consequências de sua decisão.

A Enel ainda disse que as reclamações sobre seus serviços aconteceram por causa de circunstâncias "imprevisíveis", como fortes chuvas e eventos climáticos mais intensos do que em anos anteriores.

O TJ-SP, no entanto, considerou esses argumentos insuficientes para justificar o comportamento da empresa em relação aos consumidores.

No acórdão, a 22a Câmara ainda determinou a intimação pessoal do presidente da Enel Brasil, Antonio Scala, e do presidente da Enel Distribuição, Max Xavier Lins, "tudo sob as penas da lei, sem exceção" - ou seja, caso descumpram a decisão, podem ter de responder pelo crime de desobediência.

Apagão de 2023

A decisão foi tomada em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo no final do ano passado, na esteira do apagão de 3 de novembro, quando mais de dois milhões de pessoas ficaram sem luz por mais de 24 horas.