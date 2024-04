Devia R$ 500 mil: 'Perdi minha irmã para o vício em jogo do aviãozinho'

A pessoa com vício em jogos de azar passa a fugir de responsabilidades, sejam elas pessoais ou profissionais. Perde a noção de quantas vezes joga, não consegue parar, o que traz problemas. Mas, é importante ter ciência de que existem grupos de apoio para tratar vícios em geral, grupos gratuitos e grupos online, e tem, claro, o psicólogo. Em alguns casos, é necessário internação, dependendo do impacto no dia a dia. Vale então também apoiar que essa pessoa vá em busca de um profissional, que ela tenha um tratamento, entendendo que será um tratamento longo.

Karen Scavacini

A especialista explica que é fundamental reconhecer o vício e procurar ajuda profissional. Para a psicóloga, é extremamente importante que as pessoas não julguem ou minimizem o problema.

No caso dos jogos de azar, eles foram feitos para viciar, com um design próprio para isso. Jamais diga para uma pessoa viciada que ela é fraca, que tudo o que está acontecendo é culpa dela. É fundamental fazer um tratamento. Também não faça chantagens como 'Você joga porque não me ama'. Você pode dizer coisas como: 'eu me importo com você', 'estou aqui para você', 'Há pessoas que podem te ajudar, vamos juntos onde tem essa ajuda'. Sempre demonstre que está preocupado, mas de uma forma compreensiva.

Karen Scavacini

No contexto das mães solo, a especialista alerta e incentiva a busca por formas mais construtivas de garantir um futuro melhor para si e para os filhos e também aponta uma necessidade de uma discussão mais ampla sobre o impacto das apostas on-line.

Jogos de azar on-line são ainda mais complexos do que os presenciais porque a pessoa não precisa nem sequer sair de casa para jogar. Ela se esconde em qualquer tela que tiver e é muito difícil que a família saiba o que está acontecendo. É um acesso muito facilitado, com muita propaganda. Isso precisa ser fiscalizado porque as pessoas estão contraindo dívidas, vícios e uma série de outros riscos para a saúde mental.

Procure ajuda

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente.