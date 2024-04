PM é afastado após ser flagrado chutando suspeito preso em Cuiabá

Boletim de ocorrência diz que homem foi preso por furto de um carro. Segundo o BO, o suspeito estava com outro comparsa, e os dois teriam tentado fugir no veículo. Durante a perseguição, ainda segundo os policiais, teria havido troca de tiros, e um dos suspeitos conseguiu fugir.

Suspeito foi levado para a delegacia e autuado por furto, desobediência, resistência e formação de quadrilha. A PM informou que ele já havia sido preso anteriormente por roubo de veículo.

As identidades do preso agredido e do policial não foram divulgadas. Por isso, não foi possível localizar defesa do suspeito detido. O espaço fica aberto para manifestações.