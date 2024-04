Estudantes ficam feridos após ônibus escolar tombar no interior do PR

Um ônibus escolar se envolveu em um acidente na manhã desta quarta-feira (17) no bairro Jardim Milani, no município de Apucarana (PR). Dezesseis alunos foram levados de ambulância para unidades de saúde.

O que aconteceu

A maioria dos estudantes teve ferimentos leves e escoriações. Apenas uma vítima foi classificada como código 2, ou seja, tinha prioridade intermediária de atendimento. As vítimas foram levadas por ambulâncias do Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) e do SIATE (Serviço de Atendimento a Traumas de Emergência).

O motorista relatou que perdeu o controle do freio, segundo os bombeiros. Após o acidente, o veículo foi parar em uma casa desabitada.