Parentes de idoso levado morto a banco serão ouvidos em investigação no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro ouvirá os parentes do idoso que foi levado morto até uma agência bancária no Rio e apura se o homem foi morto.

O que aconteceu

Delegado Fábio Luiz, titular da 34ª Delegacia de Polícia (Bangu), disse que o corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para analisar se a causa da morte foi natural. As autoridades aguardam a perícia para saber se houve envenenamento da vítima ou uso de outra substância e, se comprovado, abrir um novo inquérito para apurar o possível homicídio de Paulo Roberto Braga, de 68 anos.

Motorista de aplicativo que levou Erika de Souza Vieira Nunes e idoso de casa até agência bancária será ouvido também. O delegado busca entender as condições em que Paulo se encontrava antes de chegar ao banco. Além dele, a Polícia Civil busca encontrar um parente do idoso que não tenha proximidade com a mulher, vizinhos e outras pessoas que possam colaborar com a investigação.