Motorista de ônibus que capotou em MG diz que tentou desviar de cães na via

O motorista do ônibus que capotou em Minas Gerais e deixou pelo menos sete pessoas mortas disse a policiais que tentou desviar de cães na pista.

O que aconteceu

O homem, de 46 anos, relatou à Polícia Militar Rodoviária que perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de cachorros na rodovia. O ônibus caiu em uma ribanceira às margens da MG-120, no município de São Pedro do Suaçuí.

O motorista realizou o teste de bafômetro, que deu resultado negativo. Condutor não teve o nome revelado.