Queda de elevador deixa 5 feridos na Universidade Federal de Santa Maria

A queda de um elevador do segundo andar de um prédio da Universidade Federal de Santa Maria deixou cinco feridos.

O que aconteceu

Rompimento de cabo causou queda, segundo análise preliminar dos bombeiros. O equipamento despencou até o poço, abaixo do piso térreo, por volta das 16h30 dessa quarta-feira (17). O caso foi registrado no prédio 40C do Centro de Artes e Letras da instituição.

Todos os ocupantes do elevador ficaram feridos. As cinco pessoas socorridas tinham entre 24 e 43 anos e estavam com escoriações e dores nos membros. Um dos feridos, um homem de 26 anos, foi socorrido com uma fratura na perna direita.