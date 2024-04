Policiais são acusados de usar gás de pimenta em crianças no CE; PM apura

Uma das vítimas registrou uma denúncia. Ela procurou a Corregedoria da PM no dia seguinte e fez uma denúncia contra os policiais que participaram da ação.

A Polícia Militar diz que tomou conhecimento da ocorrência e que apura o caso. Em nota, a PM acrescentou que "não compactua com condutas que desviem do padrão adotado pela corporação e faz cumprir rigorosamente as normas legais, sem deixar de respeitar, naturalmente, os princípios da inocência, contraditório e ampla defesa".