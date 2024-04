Idoso levado a banco é enterrado 4 dias após morte; o que falta esclarecer

Investigação vai verificar se idoso morreu por ter sido submetido a esforço físico quando deveria estar repousando, segundo a Justiça. "Conforme informações, o idoso havia recebido alta de internação por pneumonia na véspera, com descrição de 'estado caquético' no laudo de necropsia", diz decisão da Justiça que converteu a prisão em flagrante para preventiva em audiência de custódia na quinta-feira (18).

Imagens em análise. Além do vídeo do idoso já morto na agência, há imagens de quando ele desembarca do veículo com a ajuda de Erika no estacionamento de um shopping. Outro vídeo mostra Paulo em uma cadeira de rodas no estabelecimento. "Vamos fazer uma análise mais detalhada das imagens", disse o delegado Fábio Luiz da Silva Souza. No inquérito, ainda devem ser ouvidos vizinhos e parentes próximos.

O que diz a defesa de Erika

Defesa pede revogação da prisão preventiva. "Ela [Erika] atende os requisitos legais para responder o processo em liberdade. Não há chance de possível cometimento de crime caso ela seja solta", disse a advogada Ana Carla de Souza.

Advogada diz que idoso foi sozinho a agência bancária um mês antes de morrer para solicitar o empréstimo. "O Paulo sempre foi ativo. Quando solicitou empréstimo, ele foi andando ao banco. Depois, quando voltou do hospital, a situação era outra. Ele estava debilitado, mas insistiu para ir ao banco [na terça-feira]. Só que, dessa vez, não tinha como ir sozinho. Por isso, pediu para a Erika", disse a advogada.

Ao menos duas pessoas interagiram com Paulo antes do trajeto até o banco. Um motorista de aplicativo prestou depoimento dizendo ter levado o idoso em uma viagem no banco traseiro do veículo. "Ele chegou a segurar na porta do carro", disse. Uma outra pessoa relatou ter ajudado a retirar Paulo da cama para levá-lo ao veículo. "Ele ainda respirava e tinha força nas mãos", disse.