Avião faz pouso forçado em rodovia de SP após pane no motor; veja vídeo

O acostamento do trecho da rodovia ficou parcialmente interditado, mas o trânsito não foi interrompido — as vias já foram liberadas para tráfego. As polícias Rodoviária e Militar estiveram no local para auxiliar os motoristas e atender a ocorrência.

Avião foi levado por um guincho até o Aeroclube de São João da Boa Vista. Apenas o piloto estava dentro da aeronave. A causa da pane no motor, o local de onde o avião decolou e qual seria o destino não foram informados.

O caso será investigado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). O UOL entrou em contato com para pedir maiores informações, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.