MP acusa PMs de forjar tiroteio e matar morador de rua na Operação Escudo

Como Cosmo morreu, o MP pediu que fosse declarada extinta sua punibilidade. A denúncia, obtida em primeira mão pelo UOL, foi apresentada em 21 de março deste ano. O processo está sob sigilo.

O que diz a denúncia

Pistola forjada junto à vítima. Na acusação, o MP diz que, além de terem praticado um homicídio, os policiais Cosmo, Trogillo e Santos puseram uma pistola junto à vítima e obstruíram propositalmente as câmeras corporais que usavam.

Câmera corporal mostrou PMs da Rota em progressão na favela da Prainha durante a Operação Escudo Imagem: Reprodução/MP-SP

Mortes na operação Verão. Seis dias depois do assassinato de Cosmo, Trogillo e Santos participaram de outras duas mortes ainda durante a Operação Verão na Baixada. Em supostos confrontos, eles mataram, na mesma ação, Cledson Pereira da Silva e Thiago de Oliveira no dia 8 de fevereiro.

Sem posição sobre a denúncia. A reportagem pediu na segunda-feira (22), via assessoria de imprensa da SSP (Secretaria da Segurança Pública), entrevistas com os PMs Trogillo e Santos. Até esta publicação, a pasta não retornou os contatos nem se posicionou sobre a denúncia do MP.