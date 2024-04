Deputada pede que MP investigue denúncia de casal gay após recusa de loja

O documento cita decisão do STF que aprovou uso de leis de racismo para punir homofobia. Em 2019, ao votar pela criminalização da homofobia, os ministros citaram sobretudo a violência de que gays, lésbicas e transgêneros são vítimas no país.

Deixar de reconhecer a uma pessoa a possibilidade de viver sua sexualidade é privá-la de uma das dimensões que dão sentido à sua vida. O dano afeta diretamente a dignidade, por ser algo intrínseco ao ser humano como ter sua personalidade gravemente violada, sobretudo porque atinge o valor íntimo da pessoa humana (...)

Não é possível tolerar que, no ano de 2024, casais homossexuais tenham a sua dignidade violada em função da discriminação por parte de prestadores de serviços.

Trecho do pedido feito pela deputada Erika Hilton ao MP

Entenda o caso

O casal solicitou orçamento de convites com o ateliê por meio do WhatsApp. Ao UOL, Henrique Nascimento, 29, que entrou em contato com a loja virtual, contou que o atendimento corria bem até ele citar o nome dos noivos, dois homens. Ele e Wagner Soares, 38, estão juntos há oito anos e sete meses e já são casados, mas planejam realizar a festa para celebrar a união em setembro do ano que vem.

Loja informou que não poderia fazer "convites homossexuais". Na conversa, à qual o UOL teve acesso, após Henrique enviar referências de modelos de convites, o ateliê Jurgenfeld, localizado em Pederneiras (SP), recomendou que o casal procurasse outra empresa. "Peço desculpas por isso, mas nós não fazemos convites homossexuais. Seria bacana você procurar uma papelaria que atenda sua necessidade", escreveu a responsável pela empresa.