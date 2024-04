Indenizações por escravidão no Brasil podem chegar a R$ 135 tri, diz estudo

O estudo foi publicado pela Universidade de West Indies em parceria com a American Society of International Laws em junho de 2023. Além de definir os valores relativos ao Brasil, o trabalho quantifica os montantes a serem pagos por outros países pelos danos causados pela escravidão.

Quantia calculada funciona mais como referência do impacto da escravidão do que como valor a ser pago em indenizações, na avaliação do procurador da República Julio José Araujo Junior. Ele destaca, entretanto, que a definição do montante é um parâmetro importante a ser levado em consideração nas discussões sobre o assunto. Araujo Junior atua em ações públicas nas áreas de racismo e reparação histórica.

Dados assim devem ser levados a sério para a gente entender o quanto a gente está para trás nas discussões de justiça e reparação e o quanto são necessárias políticas reais que concretamente incidam na vida das pessoas e corrijam essas distorções

Julio José Araujo Junior, procurador da República

Como valor foi calculado

Montante proposto leva em conta dois tipos de danos. O primeiro está relacionado a prejuízos sofridos durante o período em que o tráfico de escravizados aconteceu, como perda de liberdade dos indivíduos, violência de gênero e outros problemas. Já o segundo abrange as consequências da escravidão para os descendentes dos escravizados, como renda menor e maior dificuldade de acesso a emprego, saúde e outros efeitos do racismo.

Cálculo também considera o número de escravizados no Brasil. De acordo com o levantamento, mais de 3,5 milhões de pessoas foram trazidas à força da África ao país entre 1502 e 1888 e 1 milhão de negros nasceram no país já como escravizados — totalizando mais de 4,5 milhões de pessoas.