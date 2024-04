MPF pede reparação e anistia a João Cândido, líder da Revolta da Chibata

Após provocação do MPF, a Comissão de Anistia disse no último dia 25 que instaurou procedimento. O órgão do MDHC é a instância do governo responsável por analisar pedidos de anistia política. O ministério informou que não há prazo para julgar o requerimento.

Documento também recomenda inclusão do nome de Cândido no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Essa medida depende de aprovação do Congresso Nacional, que deve debater o tema em uma audiência no próximo dia 24. Baseado em Brasília, o livro homenageia Zumbi, Tiradentes e outras figuras de destaque na história do Brasil.

Procurada, a Marinha não se manifestou. Em outras ocasiões, membros da Força já se opuseram a homenagens a Cândido. Eles afirmam que a revolta liderada pelo marinheiro colocou a cidade do Rio em perigo e envolveu quebra de hierarquia. Cândido se rebelou contra castigos corporais nos navios, em 1910.

Resistência da Marinha limitou reconhecimento de Cândido por parte do governo federal. Entre 1959 e 1969, o marinheiro recebeu uma pensão do governo do estado do Rio Grande do Sul. Mas a lei federal que o inocentou em definitivo, além de outros participantes da revolta, só saiu em 2008 e não previu nenhuma outra forma de reparação aos envolvidos.

Tema da reparação voltou às manchetes nos últimos dias. A situação se deu após o governo Lula decidir não organizar eventos oficiais relativos aos 60 anos do Golpe de 1964. Na última quarta (3), Clarice Herzog foi declarada anistiada política. Ela é viúva de Vladimir Herzog, jornalista morto pela ditadura em 1975.

MPF abriu inquérito civil sobre Cândido no ano passado. A ação é tocada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Estado do Rio.