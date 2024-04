Servidor da Justiça do RN é preso suspeito de matar psicóloga em clínica

O homem seria ex-companheiro da psicóloga, informou a Polícia Civil. A principal linha de investigação aponta para feminicídio.

O UOL entrou em contato com o Tribunal de Justiça do RN sobre a prisão do servidor. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Entenda o caso

O corpo de Fabiana Maia Veras, de 41 anos, estava com cortes, amordaçado e amarrado. Uma funcionária encontrou a mulher por volta das 18h em uma sala de atendimento do local, no bairro Dom Elizeu.

Vídeos da câmera de segurança mostram a psicóloga recebendo um homem momentos antes. Ele aparece na parte de fora do local com um pano na cabeça, máscara facial, de moletom e segurando uma maleta. Em seguida, toca a campainha e é atendido pela mulher.

Os dois conversam na garagem por alguns segundos e entram no estabelecimento. O homem ficou cerca de 15 minutos na clínica, informou a Polícia. A psicóloga já estava em horário final de expediente quando o recebeu.