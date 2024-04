Influencers são presas em operação contra grupo que vendia óleo de maconha

Também são alvos profissionais de TI do Rio de Janeiro, investigados por construir os sites usados pelo grupo. "Eles colaboravam com a lavagem de dinheiro a partir da automatização dos pagamentos e utilização de documentos e dados falsos no contato com a rede bancária", segundo a Polícia Civil do DF.

Líderes do grupo são do interior de São Paulo. Eles não tinham contato direto com as drogas, que eram enviadas a traficantes e usuários pelos Correios.

As contas bancárias dos investigados foram bloqueadas. Eles podem responder por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsificação de documento público e uso de documento falso.

Como funcionava o esquema

Criminosos compravam o óleo de cannabis de um fornecedor dos EUA. A droga entrava no Brasil pelo Paraguai em potes de cera de depilação.

O produto era enviado de Foz do Iguaçu (PR) até a cidade de São Paulo, onde a droga era manipulada. O óleo era envasado em refis de vapes, frascos de CBD e outros suportes.