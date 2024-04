Josias: Não dá para tratar animal como se fosse bagagem

Por inépcia, o animal deveria ter sido transportado de um lugar para o outro, de São Paulo para o Mato Grosso, e acabou no Ceará. Quando houve essa primeira inépcia, o bom senso recomendaria que a companhia aérea, no Ceará, realizasse uma série de procedimentos para assegurar que o cachorro se mantivesse saudável. Primeiro, verificar se ele chegou ao Ceará em boas condições. Segundo, atestar se ele teria condições de fazer um outro voo.

Para Josias, a empresa assumiu o risco de matar o cão ao transportá-lo como uma bagagem.

Quem cometeu esse ciclo de inépcias, a meu juízo, deve ser tratado como alguém que assumiu o risco de matar aquele cão. E assim não está sendo tratado. Está sendo tratado com uma fatalidade. Isso não é fatalidade. De fato, aqui, não dá para tratar um animal como se fosse bagagem.

A Anac e essas agências de controle sempre entram nos episódios depois do fato consumado. Há uma lamentação depois do fato. Na verdade, a Anac já deveria ter se ocupado disso há muito tempo, porque você transportar um ser vivo no compartimento de bagagem não parece a melhor coisa do mundo, mas assim é feito. Então seria melhor até que não prestassem o serviço. Se há o risco, que interrompesse a prestação do serviço [...] Uma vez que quem oferece o serviço, deveria fazê-lo em condições adequadas e não da forma como foi feita neste caso, que resultou na morte do animal.

A companhia até admite o erro, mas não na proporção que signifique o que de fato aconteceu, que foi a morte de um ser vivo.

O que aconteceu

Joca deveria ser levado do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) para Sinop (MT), onde seu tutor o aguardava, mas foi parar em Fortaleza. Após a constatação do erro no destino do animal, ele retornou a Guarulhos, mas chegou morto no aeroporto em São Paulo.