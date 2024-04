Anac e Ministério de Aeroportos abrem investigação sobre morte de cachorro

Regras para transporte

Com o acúmulo de reclamações a respeito do transporte de animais, a Anac esclareceu algumas regras. Por meio de nota publicada nesta terça-feira (23), a agência lamentou a morte do cão e informou que todas as regulamentações estão dispostas na Portaria nº 12.307/2023.

A empresa aérea contratada precisa se responsabilizar pelos animais desde o embarque até a entrega. A família tutora de Joca, no entanto, contou que o animal foi deixado dentro do canil sob o sol na pista, após ter sido levado para o destino errado. A Gol também não teria chamado nenhum veterinário para avaliar o cão.

O transportador aéreo deve indenizar o passageiro caso ocorra algum dano ao animal. As empresas, no entanto, não são obrigadas a oferecer o serviço de transporte de animais de estimação. O transporte de cães-guia, por outro lado, deve obrigatoriamente ser prestado para possibilitar a locomoção de passageiros com deficiência visual.

Entenda o caso

Joca deveria ser levado do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) para Sinop (MT), onde seu tutor o aguardava, mas foi parar em Fortaleza. Após a constatação do erro no destino do animal, ele retornou a Guarulhos, mas chegou morto no aeroporto em São Paulo.