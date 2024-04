Aluno de 11 anos morre após sentir ânsia e dor de cabeça em escola no PR

Um aluno de 11 anos morreu na quarta-feira (24) após se queixar de dor de cabeça e ânsia de vômito no Colégio Estadual Zilda Arns, em Guaratuba (PR).

O que aconteceu

Enzo dos Passos Fagundes foi atendido por funcionários da escola após relatar o mal-estar. A informação é da Secretaria de Educação do Paraná.

Com a piora do quadro, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado. O aluno foi conduzido à unidade hospitalar, onde não resistiu e morreu. As causas da morte do estudante ainda não foram divulgadas.