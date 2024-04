Guarujá: pintor relatou em áudio ameaça de PMs um dia antes de ser morto

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou em nota que "não compactua com excessos" e que "as denúncias citadas pela reportagem serão anexadas aos respectivos inquéritos sobre o caso, conduzidos pelas polícias Civil e Militar, com o acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário". Leia mais no final do texto.

'Se eu te pego de quebrada, já era'

Um dia antes de ser morto, Aparecido passou por uma abordagem policial. Ele conversava com outros colegas próximo à praia, após trabalhar com o carrinho de comidas e bebidas, quando foi abordado por policiais.

Na gravação enviada ao familiar, Aparecido relata: "esses caras que me pegou aí, esses caras é ruim, meu. É da Baep, é que nem a Rota". Segundo o pintor, após os policiais terem verificado seus documentos, a conversa ocorreu assim:

PM: Não tá constando nada, não.

Não tá constando nada, não. Aparecido: Graças a Deus. Tá tudo certo.

Graças a Deus. Tá tudo certo. PM: Se eu te pego na madrugada, cê tá ligado, né?

Se eu te pego na madrugada, cê tá ligado, né? Aparecido: Mas você não vai me encontrar na madrugada porque eu tenho horário pra ficar em casa. E outra, senhor, não tô mexendo com nada de errado, não. Tranquilo. Minha vida é trabalhar.

Mas você não vai me encontrar na madrugada porque eu tenho horário pra ficar em casa. E outra, senhor, não tô mexendo com nada de errado, não. Tranquilo. Minha vida é trabalhar. PM: Não, mano, não quero saber, não. Já tô te dando o papo: nós vai te matar.

Não, mano, não quero saber, não. Já tô te dando o papo: nós vai te matar. Aparecido: É com o senhor mesmo.

É com o senhor mesmo. PM: Deu sorte que eu peguei você aí na Caiçara. Se eu te pego de quebrada, já era.

Deu sorte que eu peguei você aí na Caiçara. Se eu te pego de quebrada, já era. Aparecido: É isso mesmo, só que eu não vou dar o pé pro senhor me pegar, não. Eu tenho certeza disso aí, que o senhor não vai me pegar, me trombar na madrugada, nem na noite, não.

É isso mesmo, só que eu não vou dar o pé pro senhor me pegar, não. Eu tenho certeza disso aí, que o senhor não vai me pegar, me trombar na madrugada, nem na noite, não. PM: É, folgado, ele tem essa cara de mau.

É, folgado, ele tem essa cara de mau. Aparecido: É isso aí mesmo.

Aparecido relatou também que, após a abordagem, PMs foram até a casa dele e, lá, reviraram todos os seus itens domésticos.