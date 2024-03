Relator da ONU: 'Polícia com apoio para matar gera espiral de insegurança'

Memória de Sérgio Vieira de Mello

Questionado sobre o que disse Tarcísio de Freitas, o relator especial da ONU disse ser importante recordar e honrar a memória de Sérgio Vieira de Mello, um diplomata brasileiro, respeitado em todo o mundo, assassinado durante um ataque no Iraque em 2003.

"Criticar as Nações Unidas, especialmente quando está atendendo uma citação de Direitos Humanos, não é uma boa forma de lembrar, de recordar e de honrar uma pessoa como Sérgio Vieira de Mello. Essa denúncia que foi apresentada à ONU é legítima, vai ser analisada e estudada", afirmou.

Segundo ele, Vieira de Mello, em casos assim, recebia a denúncia, investigava com os melhores quadros e respondia a elas com a devida imparcialidade e defesa da vida humana.

Defesa de câmeras corporais

Ainda de acordo com Tidball-Binz, as novas tecnologias, como as câmeras corporais, são uma vantagem para a prática policial não só do Brasil, mas de todo o mundo.