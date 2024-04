'Chuva de lava': imagens mostram vulcão em erupção na Indonésia

Um vulcão entrou em erupção no Monte Ruang, ao norte da Indonésia, obrigando centenas de pessoas a abandonar a área na quarta (17).

O que aconteceu:

A agência vulcanológica do país alertou para o risco de "expulsão de fragmentos de rocha e tsunamis causados pelo colapso do corpo do vulcão", que fica no mar. Equipes de resgate foram mobilizadas para retirar 11 mil pessoas de áreas próximas ao vulcão, incluindo alguns moradores da remota ilha de Tagulandang, que tem cerca de 20 mil habitantes.

Com uma chuva de lava e a uma gigantesca nuvem de fumaça tomando conta da região, as autoridades aumentaram o nível de alerta no monte de 3 para 4, o mais alto na escala local. As pessoas que aceitaram sair, foram levadas para uma ilha vizinha.