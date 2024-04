Jogos Vorazes da vida real? Esse país alista seus soldados por 'loteria'

Pessoas que "mudaram drasticamente sua aparência física" —como transsexuais— de acordo com a Reuters.

Estudantes de alguns cursos universitários também podem pedir dispensa, mas evitam o sorteio por no máximo cinco anos a partir dos 21.

Forças Armadas já tiveram denúncia de abuso

Casos de abuso de poder e de mortes entre os recrutas foram denunciados há anos por grupos de defesa dos direitos humanos. Eles apontam a existência de rituais de iniciação violentos, que incluem até abusos sexuais, segundo a Al Jazeera.

Alguns partidos defendem o abandono desse modelo de recrutamento. O "Move Forward", popular entre os mais jovens, afirmou nas eleições do ano passado que queria acabar com a loteria e realizar uma reforma nas Forças Armadas.

Em janeiro deste ano, o ministro da Defesa da Tailândia, general Sanitchanok Sangkhachan, rebateu as críticas ao sistema afirmando que o país não consegue preencher todas as vagas necessárias nas Forças Armadas apenas com voluntários, o que faria o sorteio ser essencial, de acordo com o site Nation Thailand.