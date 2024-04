Sequestro: 'Meu pai foi copiloto em voo que não era o dele e nunca voltou'

A história chegou a virar um filme chamado "O Sequestro do Voo 375", que estreou na plataforma de streaming Star+ no último dia 7 de fevereiro. Durante o processo de gravação, Wendy comentou que se reconectou com a lembrança do pai e conseguiu ter acesso a memórias que havia esquecido.

Meu pai foi o meu herói. Carrego as histórias que tive com ele até hoje, consigo lembrar e transmitir. Meus filhos conhecem as histórias do avô e isso é incrível.

A história do voo 375

O voo 375, operado pela extinta Viação Aérea São Paulo (Vasp), partiu do Aeroporto Internacional de Porto Velho, em Rondônia, com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele faria quatro escalas nos aeroportos de Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Na ocasião, 98 estavam a bordo.

Na fase final do voo, entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, um dos passageiros, identificado como Raimundo Nonato Alves da Conceição, de 28 anos, anunciou o sequestro da aeronave. Com um revolver, calibre.32, ordenou aos pilotos para desviar a rota em direção a Brasília, pois queria que o avião atingisse o Palácio do Planalto.



O copiloto Salvador Evangelista foi morto com um tiro na nuca após tentar contato com o controle de tráfego aéreo para falar sobre o sequestro.

Após ver seu amigo de voo morrer, o piloto Fernando Murilo de Lima realizou algumas manobras para tentar desequilibrar o sequestrador. O piloto conseguiu pousar em Goiânia. Quando retomou a consciência, o homem voltou a ameaçar o piloto.