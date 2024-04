Tornado passa por cidade do interior do Rio Grande do Sul; veja vídeo

Imagens mostram a passagem de um tornado por São Martinho da Serra, cidade a 313 km de Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul (RS) neste sábado (27).

O que aconteceu

O tornado ocorreu em dia de instabilidade atmosférica no RS, informou o MetSul Meteorologia. Houve deslocamento de frente fria pelo estado que causou chuva forte a intensa, com volume perto de 200 mm, na fronteira com o Uruguai. Também provocou queda de granizo e vendavais isolados.

O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul confirmou a passagem do tornado. Informou ainda que tempestade associada a vento atingiu parte da área rural da cidade.