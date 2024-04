Dona de estátua de Belzebu investe R$ 2 mi e cria cemitério para pombagira

A partir da viralização (do Belzebu), aumentaram os trabalhos aqui em casa. E eu sempre devolvo para as entidades aquilo que elas me dão. Devolvo construindo um salão, comprando uma imagem, fazendo uma festa, porque esse dinheiro que vem não me pertence, ele pertence à religião.

Espaço foi feito para ser um santuário Imagem: Arquivo Pessoal

Mãe Michelly conta que criou o novo projeto depois de sofrer um episódio de intolerância religiosa em um cemitério público. Foi então que ela decidiu ter o próprio espaço para fazer os trabalhos com mais discrição e segurança.

Eu comprei o sítio de Belzebu, onde está construído esse cemitério. Ele vai ser um santuário, para cultuar todas as religiões. Vai ter um espacinho para umbanda, um espaço para as pessoas largarem as suas oferendas a Exus e Pombagiras, mas a primeira parte a ser construída foi o cemitério de Maria Padilha.

Cemitério foi pensado apenas para adoração, sem a intenção de realmente enterrar corpos Imagem: Arquivo Pessoal

No espaço, destaca a mãe de santo, não há "corpos ou ossos" e sim "assentamentos" louvando e homenageando exus e pombagiras.