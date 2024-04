Está na Bíblia? Por que alguns evangélicos defendem submissão das mulheres

Origem relacionada à bíblia

Fala faz referência a texto bíblico. "Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos", diz o trecho Efésios 5.22-24, que teria sido escrito pelo apóstolo Paulo.

Deputada faz leitura descontextualizada de texto bíblico, entende a teóloga Karen Colares. O trecho, segundo a pesquisadora, procurou estabelecer parâmetros de comportamento que fossem aceitáveis na época em que foi escrito - aproximadamente no século I - mas que "também conservasse elementos próprios da fé cristã".

A 'submissão feminina' é um modo condensado de se referir à crença acerca de papeis sociais de gênero definidos de modo estrito e eterno, desse modo, acredita-se que o único arranjo conjugal que expresse a vontade divina, seja aquele no qual se conserva a dissimetria de poder decisório com o homem prefigurando em posição de autoridade, enquanto sua esposa o complementaria em atitude de submissão. Teóloga Karen Colares

Texto bíblico foi escrito durante o Império Romano, que queria promover uma estruturação sociopolítica, lembra a pesquisadora. Colares explica que havia na época urgência à reprodução da hierarquia imperial dentro dos lares "sob pena de que os resistentes a tal conformidade, fossem tidos como inimigos do Império".

Orientação do apóstolo para que as mulheres fossem submissas ao marido se dava como uma forma de preservação da vida dessas pessoas, observa a pesquisadora. Um comportamento contrário traria severas consequências no desenvolvimento daquela igreja, como também da integridade daquelas pessoas. No entanto, transportar a aplicação literal do texto para o nosso contexto atual é, na explicação da doutora, uma "reiteração de situações injustas, contrapondo-se ao que seria uma aplicação desejável do texto bíblico em foco."