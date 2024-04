Após 6 desistências, deputada do PT será relatora de processo contra Brazão

Na segunda rodada, houve uma desistência. Quem pediu para sair foi a deputada Rosângela Reis (PL-MG), cujo lugar foi assumido por Jorge Solla (PT-BA) em novo sorteio. Os outros dois nomes foram os de Jack e Joseildo Ramos (PT-BA).

Chiquinho Brazão diz ser inocente

Brazão participou virtualmente de sessão do Conselho de Ética da Câmara na quarta-feira (24). O parlamentar fez o pronunciamento por meio de uma videoconferência, e rebateu as acusações sobre a morte da vereadora do PSOL, além de culpar colegas e a mídia pela repercussão de sua prisão. Ele está detido há mais de um mês.