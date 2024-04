Mensagens com golpe em nome de Madonna circulam nas redes: 'Fui assaltada'

Hello friend, aqui é a Madonna. Estava me deslocando até Copacabana dentro do ônibus 474 e fui assaltada. Estou entrando em contato para saber se há possibilidade de me ajudar com um pix? Se você quiser e puder me ajudar, tecle 1. Gracias, amigo. Te espero no meu show ein.

Oi. Aqui Madonna. Fui assaltada no ônibus linha Jacarezinho-Copacabana. Por favor, depositar Pix pra mim 300 reais.

Mensagens falsas atribuídas a Madonna

A Celebration Tour, que se encerrará com o show em Copacabana neste sábado (4), é a 12ª turnê de Madonna, que já subiu ao palco mais de 700 vezes. A expectativa é que mais de 1,5 milhão compareça ao evento.

A cantora desembarcou no Rio de Janeiro em um avião executivo igual ao do sertanejo Gusttavo Lima, avaliado e R$ 225 milhões.

Ela chegou pelos fundos do aeroporto e saiu por um hangar particular, num carro de luxo escoltado por duas vans e seis motos de policiamento

Madonna não figura na lista de bilionários da Forbes, mas é 45ª mulher mais rica responsável pela própria fortuna nos EUA, segundo a publicação. Na lista divulgada no ano passado, na categoria de música, Madonna ficava atrás apenas de Rihanna e Taylor Swift.