'Parecia guerra': o resgate em Eldorado do Sul, que foi 100% evacuada

A paulistana Mariana Menezes, 47, escolheu Eldorado do Sul (RS) para ser o local em que iria se aposentar e passar o resto de sua vida. Ao lado do marido e dos três filhos, a ideia era construir uma casa em um terreno recém-comprado. "Queria viver lá para sempre", conta ao UOL.

Assim como a maior parte da população, Mariana foi obrigada a deixar a casa depois da evacuação total da cidade, que foi completamente tomada pelas águas.

Com outras 40 pessoas, ela conseguiu abrigo em um prédio de dois andares localizado no "ponto mais alto" da cidade. O grupo foi resgatado no domingo (4) de helicóptero e barco.