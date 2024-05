Brazão cita isolamento por 22 horas e insiste em mudança para cela especial

Domingos Brazão entrou com recurso contra decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou um pedido para que ele fosse transferido para uma prisão especial ou sala de Estado-Maior. Brazão está preso há quase dois meses, por suspeita de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

O que aconteceu

Brazão reitera que tem direito a prisão especial, por ser conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Rio de Janeiro). Embora ele esteja em uma cela individual na penitenciária federal de Porto Velho, a defesa alega que o local não atende critérios para uma pessoa que exerce função pública como a Brazão.

Restrições são "severas" e "inadequadas"; ele está Isolado 22 horas por dia, dizem advogados. Segundo a defesa, Brazão está impedido de receber comunicações e tem "limitações" para falar com advogados e ter contato com a família. Ele foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República), assim como seu irmão Chiquinho Brazão, deputado federal, e o ex-chefe da Polícia Civil do RJ Rivaldo Barbosa, sob acusação de envolvimento nos assassinatos de Marielle e Anderson. Presos em março, os três negam participação.