'Vídeo mostra que não reagiu', diz esposa de baleado por bombeiro em metrô

O UOL apresentou o vídeo para a SSP e solicitou um novo posicionamento. A SSP informou à reportagem que "a Polícia Militar não compactua com desvios de conduta ou excessos de seus agentes".

O caso é investigado por meio de um Inquérito Policial Militar e pela Delegacia do Metropolitano. As equipes da unidade aguardam a alta médica da vítima, que foi socorrida pelo próprio bombeiro, para que ela possa prestar depoimento. Além disso, a arma do militar foi apreendida e encaminhada para perícia, juntamente com as imagens coletadas. As investigações continuam em andamento para esclarecer os fatos. O militar envolvido na ocorrência estava de folga e desempenha funções no serviço administrativo. Nota da SSP-SP

Este é o segundo caso conhecido, apenas neste mês de abril, de violência envolvendo um militar dentro da Estação da Luz. No início do mês, uma passageira que estava sentada no chão do Metrô foi agredida por um policial militar fardado.

'Achou que fosse morrer'

Segundo a esposa de Thyago, o marido foi atingido nas duas pernas pelo disparo do bombeiro, perdeu muito sangue e passou alguns dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Misericórdia, após uma cirurgia de emergência.