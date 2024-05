Atletas de remo resgatam moradores de ilha submersa em Porto Alegre

Atletas de remo do Grêmio Náutico União, às margens do rio Guaíba, resgataram na manhã desta sexta-feira (3) ao menos 60 moradores da Ilha do Pavão, em Porto Alegre.

O que aconteceu

A Ilha do Pavão, que têm cerca de 750 moradores em situação de vulnerabilidade social, foi invadida pela água do rio. O vice-presidente do Grêmio Náutico União, José Bonifácio Mendes Coutinho, disse ao UOL que já é o quarto ano que a entidade, fundada em 1903, atua em enchentes, mas é a primeira vez que a ilha fica completamente submersa.

Ilha do Pavão ficou submersa após enchente do Rio Guaíba Imagem: Arquivo / Grêmio Náutico União

Três embarcações, duas barcas e um catamarã, estão disponíveis para o resgate da comunidade ribeirinha. "Temos 450 funcionários, muitos moram na ilha, que está completamente submersa. A maior enchente que registramos na Ilha do Pavão foi em 1941, ainda não dá para afirmar, mas desta vez podem ocorrer ainda mais perdas", afirma Mendes Coutinho.