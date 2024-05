País tem 1,3 milhão de quilombolas e 13% vivem em área demarcada, diz IBGE

Menos quilombolas vivem no Sul — o equivalente a 2,2% do total dos autodeclarados no país (29.114 pessoas). No Sudeste vivem 182.427 (13,7%), no Norte 167.311 (12,6%) e no Centro-Oeste 44.997 (3,4%).

Quilombolas têm perfil mais jovem que população em geral. A maior parte da população desse grupo tem entre 15 e 24 anos de idade. O perfil é ainda mais jovem dentro de territórios oficialmente demarcados, com a maior parte das pessoas tendo de 15 a 19 anos.

Idade mediana também é menor para o grupo. De acordo com o IBGE, a idade mediana dos quilombolas é de 31 anos — já a população brasileira total é de 35 anos. A idade mediana cai para 28 anos em quilombos reconhecidos oficialmente.

Há 100 homens para cada 100 mulheres quilombolas. A proporcionalidade entre sexos para o grupo, segundo o IBGE, é maior do que para a população geral ( 94,2 homens para cada 100 mulheres). No total, há 664.833 mulheres quilombolas e 665.353 homens quilombolas.