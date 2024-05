Chuva dá trégua, mas Guaíba mantém nível recorde e levará dias para baixar

A cheia que inunda Porto Alegre ainda levará dias para retornar a patamares seguros. ''No Guaíba, teremos uma retenção durante toda a semana, vai variar de 5,3 m a 5,5 m, mas com estabilidade'', explicou o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, em entrevista à GloboNews.

Prefeito aconselha pessoas a irem para cidades litorâneas. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sugeriu que moradores que tenham casa no litoral deixem a capital em direção às praias, que não foram tão afetadas pelas chuvas quanto a região central do estado.

Volume de chuvas diminui no estado. De acordo com o ClimaTempo, nesta segunda-feira e na terça não choverá no Rio Grande do Sul. A partir da quinta-feira (9), está prevista uma mudança brusca de temperatura com pancadas de chuva.

83 pessoas morreram, segundo a Defesa Civil. As mortes ocorreram em 38 municípios. Outras quatro mortes estão sendo investigadas com suspeita de terem relação com eventos meteorológicos. 111 estão desaparecidos, 121.957 desalojados e 850.422 afetados.

Roca Sales e Arroio do Meio estão ilhados. Os dois municípios do Vale do Taquari estão sem águas e alimentos. Não há acesso por terra às duas cidades.